Uno de los peleadores que no terminó por tener un gran 2022 es sin duda Jaime Munguia debido a que no tuvo una pelea mundialista en las 160 libras. A su vez, el mexicano volvió estar lejos de los grandes focos, ya que enfrentó a rivales de poco nivel y que no terminaron de ayudar para que haya un gran espectáculo.

Por otra parte, de cara el futuro del nacido en Tijuana quien habló fue Erik Morales en su podcast Un Round Más, junto a Marco Antonio Barrera. En el mismo, el entrenador del excampeón del mundo analizó qué puede venir para el excampeón del mundo superwelter, especialmente porque no tuvo grandes retos en la temporada pasada.

“No es la fuerza ni el reto, creo que Golovkin, por el estilo, la forma de pelear, ir para adelante, el estilo tipo mexicano, sería el indicado para Munguía. Para sacar la juventud, la larga distancia que tiene y ese poder de puños”, comentó Erik Morales, entrenador del peleador de la Frontera. A su vez, Barra explicó que tiene méritos para ser campeón del mundo.

Por otro lado, el Terrible Morales marcó que este año debe ser el mejor para su boxeador debido a que tiene que ir frente a grandes rivales. “Este será un año muy importante, nos vamos a enfrentar a nuevos retos más difíciles, más complicados. Les juro que Jaime está listo para esos retos, pero las circunstancias a veces no son las que uno quisiera y no se pueden dar”, comentó el excampeón del mundo.

Y agregó: “Golden Boy y Zanfer están negociando para que en esta primera parte del año pueda enfrentar con alguno de los buenos peleadores. A mí no me han dicho nada”. Por el momento, Jaime Munguia se entrena, mientras espera una gran pelea para el 2023.