Hace una semana Gervonta Davis volvió al ring para defender con éxito su Título Mundial Ligero AMB ante el puertorriqueño Héctor Luis García. Por otro lado, tras ese combate quien le quitó valor a la victoria de The Tank fue el equipo del Pitbull Cruz con fuerte declaraciones contra él.

Tras un largo tiempo de inactividad, el estadounidense volvió a la actividad con una atractiva victoria por la vía rápida. El boxeador isleño sorprendió a más de uno debido a que supo resistir cada uno de los embates del campeón, a quien le devolvió con fuertes golpes.

Por otra parte, ayer por la noche el padre y entrenador del Pitbull Cruz, Isaac Cruz Sr., le bajó el precio a la victoria de Gervonta Davis. “No. La verdad siento como que fueron, diría golpes de suerte”, comentó el técnico a Izquierdazo. Y agregó: “Realmente ¿qué tipo de pelea se vio?. Porque los dos salieron a la defensiva esperando un solo golpe”.

Por otro lado, la esquina del mexicano apuntó contra sus detractores al marcar que hubo críticas por su pelea ante de The Tank, pero al estadounidense no lo criticaron por no noquear a un 130 libras natural. Además, expresó que no hubo quejas por el peso que tomó el Pitbull y que se mantienen enfocados en el trabajo que deben hacer.

“No hubo quejas de que agarró a un peso menor como lo hicieron con el Pitbull. Pero no nos importa porque estamos haciendo nuestro trabajo y cada quien hace lo suyo arriba del ring”, comentó. Y agregó: “Con una buena preparación sí se le puede ganar. No es algo que no se pueda, algo imposible no es”.