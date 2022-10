Este sábado 15 de octubre, en el Barclays Center de Brooklyn, Deontay Wilder estará haciendo su regreso a los cuadriláteros tras la dolorosa derrota por nocaut en el undécimo asalto que sufrió en la trilogía ante Tyson Fury y que incluso lo hizo evaluar seriamente la posibilidad de retirarse.

Su rival en el retorno será Robert Helenius, peleador finlandés que es dueño de un récord profesional de 31 victorias y tres derrotas, quien en su última presentación viene de vencer por nocaut técnico en el sexto asalto a Adam Kownacki, en la revancha de una pelea en la que también había salido victorioso por demolición.

Quien tuvo un buen pronóstico para el regreso de Deontay Wilder ante un peleador de cuidado fue justamente Tyson Fury, el único hombre que ha sido capaz de derrotarlo, habiéndolo hecho en dos oportunidades y por nocaut. "Creo que Helenius es un buen peleador, pero Wilder es un golpeador monstruoso y tan pronto como lo encuentre Helenius estará fuera", le dijo a ID Boxing.

"He visto a Gerald Washington noquear a Helenius, y Wilder lo noqueó a él, así que... No lo hizo muy bien con Dillian Whyte. Helenius realmente no pudo lastimarlo y Wilder golpea como cinco veces más fuerte que Whyte, así que será un nocaut seguro", agregó el Rey de los Gitanos.

Para sorpresa de muchos, en los últimos días Tyson Fury dijo que no sería una locura poder hacer una cuarta pelea ante Deontay Wilder teniendo en cuenta que ese es un combate que los fanáticos del boxeo siempre querrán ver.