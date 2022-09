Hace más de dos semanas, Saúl Álvarez volvió a quedarse con una pelea luego de que haya derrotado por puntos a Gennady Golovkin. Por otro lado, en las últimas horas, José Benavidez marcó que el tapatío no quiere darle una nueva oportunidad a otro mexicano porque no quiere soltar la fama. ¡Lapidario!

Pasan los meses, las semanas, los días y a David Benavidez no le terminan de conceder la pelea mandatario por el Título Mundial CMB Supermediano. Es más, el peleador de Eddy Reynoso ha comentado que no piensa pelear con el estadounidense ya que no ha peleado con nadie.

Debido a esto, José Benavidez, padre del Bandera Roja. marcó que el tapatío no quiere darle la pelea porque no quiere soltar la fama. “Jamás ha tenido Canelo la presión de un peleador. Y si fuera tan fácil, si David no ha enfrentado a nadie y no tiene la experiencia, sería una ganada fácil y la gente quiere mirar esa pelea”, expresó a Izquierdazo.

Y agregó: “¿Por qué no pelea con David?. Que le demuestre a la gente, a mí y nos calla la boca y le pega como él piensa que le puede pegar, ahí está el detalle, sabe que David le puede terminar y quitarle toda su fama y no le quiere soltar la fama a un mexicano”. Por último, destacó que hay otros medios pesados tiene más coraje que el nacido en Guadalajara.

“El Zurdo tiene huev*s, Bivol tiene huev*, ellos pelean con quien sea, entonces sería una posibilidad grande”, expresó. Y agregó: “A Canelo le dieron las oportunidades cuando iba por arriba, cuando él tampoco lo merecía. Él se cree que es el papá de los pollitos, no quiere dar la oportunidad así como se la dieron a él, pero así es cuando eres campeón, todas van a querer pelear contigo”.