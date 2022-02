Pasan las horas y Saúl Álvarez aún no confirma cuál será su próximo rival para el siete de mayo, pero se especula con Dmitry Bivol y Jermall Charlo para su estreno en el 2022. Por otra parte, mientras esto se define, José Benavidez, padre de David, habló del posible combate entre el mexicano y el estadounidense para decir que el tapatío le va a arrancar la cabeza al campeón del mundo mediano.

“Estamos en negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión, por lo tanto, lo publicado ayer en cuanto a sumas monetarias y acuerdos carecen de veracidad y fundamentos”, informó Eddy Reynoso al referirse sobre los reportes que daban por hecha las negociaciones con Matchroom Boxing.

Por otro lado, mientras esto se define, el padre de David Benavidez, José, comentó que Canelo Álvarez le arrancaría la cabeza Jermall Charlo. “Creo que cualquiera puede vencer a Charlo en este momento. Es lo que he visto, está pasando por algunos problemas, en mi opinión, de lo que veo en las redes sociales. No creo que esté lo suficientemente concentrado, por eso todos quieren saltar y pelear con él. Canelo quiere pelear contra él, Caleb Plant también, porque ven una ventaja sobre de él en estos momentos”, expresó a Fight Hype.

Y agregó: “Canelo lo mataría (a Jermall Charlo) en este momento. En mi opinión, eso es lo que creo, Canelo es un peleador súper fuerte y hoy le gana a cualquiera, excepto a David Benavidez. Ahorita somos los que tenemos una mejor oportunidad de vencer a Canelo, no le quitaré nada a Canelo, es el mejor y estaríamos dispuestos a aceptar (un combate)”.

Por último, Benavidez Sr comentó que quieren chocar ante Canelo Álvarez y Caleb Plant, quien fue descartado por su hijo. “Por qué no eligen a David, también queremos pelear con Caleb, por qué no hacemos que esa pelea suceda. Caleb demostró que tiene mucho corazón y mucho talento, pero ¿por qué no pelear contra David Benavides?, esa es una pelea fácil para hacerte saber, se podría hacer hoy. David quiere pelear con él (Plant), sería una gran pelea, es una pelea muy entretenida, por qué no hacerla. Pero tampoco nos vamos a centrar en Caleb Plant”, finalizó el padre y técnico del Bandera Roja.