Todavía sigue dando qué hablar la pelea del pasado sábado 14 de diciembre entre Jaime Munguía y Bruno Surace. En el Estadio Caliente de Tijuana, el mexicano fue sorprendido y noqueado de manera brutal por el francés que dio la sorpresa del año en el mundo del boxeo. En ese contexto, quien se expresó al respecto fue David Benavidez y dejó palabras más que contundentes.

El estadounidense fue concreto y claro con su pensamiento, ya que atribuyó la derrota de Munguía a la mala preparación y que fue eso lo que le pasó factura dentro del cuadrilátero. Jaime no se ha manifestado al respecto de esto, pero para Benavidez es simple lo que pasó y no dudó en comunicarlo.

La palabra de David Benavidez sobre la pelea de Jaime Munguía y Bruno Surace

“Con todo respeto, yo no sé qué pasó en el campamento de Jaime Munguía, pero lo que yo miré, yo creo que no se preparó bien. Él no pensó nunca que un peleador con cuatro nocauts lo podía noquear y en el boxeo te tienes que cuidar a 100% en todos los rounds. En el boxeo sí te tienes que proteger en todos los rounds, en todos los segundos en la pelea”, sostuvo Benavidez en entrevista con Telemundo Deportes.

De esta manera, se abrió una nueva polémica en torno a lo que pasó en el cuadrilátero y cómo pudo haber sido posible que Munguía pierda una pelea que en la previa todos le daban como ganadora. En el transcurso del combate se podía percibir como Jaime estaba cerca de liquidar la historia, pero en el sexto asalto fue sorprendido y no se pudo volver a poner de pie.

Ahora, lo que sigue para Munguía es volver al ring para dejar atrás todas las dudas que se instalaron sobre él por parte de los aficionados del deporte y de sus propios compañeros, quienes alegan que subestimó a su contrincante y no se preparó bien. Solo de Munguía depende el salir de este momento complicado de su carrera.