En las últimas horas el padre de David Benavidez estalló no solo contra Canelo Álvarez y todos aquellos peleadores que no quieren enfrentarlo.

El sábado pasado, Canelo Álvarez dejó claro que la idea de enfrentar a David Benavidez por el momento para él no ayuda para hacer más grande su legado, por lo que su padre estalló contra el tapatío. Por otro lado, el entrenador del Bandera Roja comentó que no es solo el mexicano el que no quiere la pelea, sino que hay una serie de peleadores no quieren verlo dentro de un ring.

Lo sucedido el último fin de semana dejó en evidencia que el mexicano necesita una pelea que lo exija ya sea en las 168 o las 175 libras. A pesar de esto, el nacido en Guadalajara dijo que no le atrae enfrentar al excampeón del mundo supermediano.

Por otro lado, el padre de David Benavidez, José, comentó que no solo el mexicano no lo quiere enfrentar, sino que también varios peleadores de Premier Boxing Champions. “Estamos trabajando para pelear en noviembre o diciembre. Tenemos varios nombres”, comenzó el entrenador al Izquierdazo.

Y agregó: “Ya me peleé aquí, ando buscando las peleas. Es una vergüenza yo tener que llamar a todos estos peleadores peligrosos”. Por último, recalcó que no solo el mexicano no quiere la pelea sino que todo el mundo esquiva la pelea.

“Ninguno de esos quiere pelear, incluyendo al Canelo Álvarez. No quiere pelear, nosotros queremos esos retos, queremos ver a dónde llegan nuestros límites y poder tener retos con esos peleadores peligrosos”, expresó José Benavídez en relación a Jermall Charlo, Anthony Dirrell y Caleb Plant. Y añadió que “Ninguno quiere pelear con David Benavidez. Entonces estamos viendo otros que no son conocidos y quieren que los conozcan, son los que están tomando el reto, entonces en unos días tendremos un nombre del próximo rival de David Benavidez”.