El padre de David Benavídez dijo que Canelo Álvarez no será aceptado como el gran campeón por el público mexicano.

En el 2021 Saúl Canelo Álvarez logró quedarse con uno de los grandes capítulos de la historia del boxeo al ser el primero en su tierra en lograr ser campeón indiscutido. A pesar de esto, el padre de David Benavidez comentó que el tapatío elige combates fáciles y que debido a esto el nacido en Guadalajara no podrá ganarse el respeto del público mexicano.

No hay dudas que, para el mundo del boxeo, el peleador de Guadalajara el es mejor de libra por libra y de esto no se desentiende José Benavídez. “Creo que sí es el mejor en este momento. Es el rey de las 168 libras, pero creo que ha sido criticado por no tomar las peleas que la gente quiere”, expresó el entrenador mexicano a Izquierdazo.

Y agregó: “Creo que si lo evitan (a David Benavidez) es por algo, sienten que no es un peleador fácil, creo que prefieren irse a lo seguro. Quieren irse a la segura, no quieren arriesgar”. Debido a esto, el entrenador y padre del Bandera Roja comentó que de seguir de esta manera no van a ganarse el respeto del público mexicano, aprobación que ha buscado el tapatío.

“Creo el pueblo mexicano no lo va a aceptar como gran campeón si sigue en lo mismo. Debe pelear con los rivales que merecen y que la gente quiere para poder callarle la boca a todo el mundo y demostrar que es el mejor Libra por Libra”, opinó José Benavidez sobre los fanáticos aztecas. Además, comentó que el publico quiero verlo ir a la guerra para ganarse su bolsa.

“Puede subir a 175 libras, veo muy flojo ese peso y me atrevo a decir que Canelo puede ser campeón en todos los organismos. Es un muchacho muy dedicado, fuerte. Sea como sea, ha demostrado que se merece estar donde está, pero todos los peleadores tienen un rival que no quieren enfrentar”, finalizó José Benavidez.