Desde la pelea contra Gennady Golovkin, Canelo Álvarez fue muy criticado debido a que no quiere enfrentar a David Benavidez en su futuro cercano. Por otro lado, Sampson Lewkowicz, promotor de Bandera Roja, comentó que el tapatío no tiene miedo, sino que lo tiene Eddy Reynoso. ¡Fuerte tiro!

A lo largo de los últimos dos años el excampeón del mundo no ha parado de pedir el combate contra el nacido en Guadalajara, pero él no quiere saber nada. “A los mejores del mundo les he pegado un tiro, ¡por favor! ¡¿cómo voy a pelear con Benavidez?! Yo no quiero una pelea con un mexicano o con Benavidez”, comentó post victoria contra el kazajo.

Por otro lado, en las últimas horas Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavidez, apuntó se rindió ante Saúl Álvarez, pero apuntó contra Eddy Reynoso. “No creo que Canelo tenga seis años más en el boxeo, es un tipo muy inteligente”, comentó el empresario uruguayo a ESNEWS.

Y agregó: “Respeto mucho a Canelo y me parece alguien brillante, nunca diría que le tiene miedo a Benavidez. Creo que el que de verdad tiene miedo es Eddy Reynoso”. Además, el promotor sudamericano comentó el verdadero motivo por el que el técnico de Jalisco no quiere la pelea y expresó que aún no sabe la próxima pelea del Bandera Roja.

“Tienes un manager y un entrenador que quiere alargar solo un poco más su carrera. Dicen que quieren hacer todavía más peleas, pero yo pienso que no le queda mucho tiempo y se va a retirar antes”, comentó. Y añadió que “No sabemos todavía lo que viene, pero David seguramente peleará en diciembre o en enero. Lo más seguro es que finalmente sea en enero”.