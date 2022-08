Tanto Jermall Charlo, campeón mundial de peso mediano del CMB, como Demetrius Andrade, monarca de la OMB, están pensando seriamente en la posibilidad de subir a pelear en el peso súper mediano por no estar pudiendo cerrar en las 160 libras las peleas que quisieran realizar.

Resulta curioso, porque la mejor opción para ambos podría ser enfrentarse cara a cara en un combate de unificación de títulos mundiales, teniendo en cuenta que el hecho de pertenecer a una misma promotora, Premier Boxing Champions, agilizaría mucho las negociaciones para que así suceda.

El problema, sin embargo, surge porque desde ShowTime Boxing, cadena de transmisión que trabaja en sociedad con PBC, no parece tener ningún interés en que estos dos peleadores se enfrenten y así lo hizo saber el CEO de la compañía Stephen Espinoza, dejando claro que los fanáticos del boxeo podrían no estar lo suficientemente interesados.

"No escucho a nadie, a excepción de unas pocas personas notables, que están presionando por Charlo-Andrade. Realmente no es algo que veo en las redes sociales o cuando en público que la gente dice, 'esa es la pelea que tienes que hacer'. simplemente no. Una parte de esto es que Andrade no ha sido tan visible como lo ha sido en DAZN luchando contra tipos que no tienen los nombres más importantes", comenzó diciendo.

Y agregó: "Simplemente no creo que haya mucha demanda. No digo que no lo haríamos o que no fuera posible, pero para mi ya pasó el tiempo de esa pelea. Alcanzó su punto máximo hace un tiempo. No es tan emocionante como Charlo contra Benavidez o Charlo contra Canelo. Hay mejores oportunidades allá afuera".