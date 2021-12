En el 2021 el equipo de Eddy Reynoso no solo se mantuvo su vara alta lograr ser campeón con Ryan Garcia, Canelo Álvarez y Óscar Valdez, sino que también incorporó a Joselito Velázquez, promesa del boxeo mexicano. Por otro lado, en una entrevista exclusiva con Bolavip, el peleador de Oaxaca comentó que jugó en la Sub-14 de Cruz Azul y que les dijo a los visores de la Máquina que quería jugar en Pachuca. Desde niño, un fiel fanático de los Tuzos.

“Es una historia bastante chistosa. Desde muy pequeño mi familia era muy deportistas. Desde los ochos años mi papá me inscribío en una filial de Cruz Azul que está en Cancún. Entonces empecé a entrenar y a tener cualidades. Creo que ese aspecto motriz de mi persona ha sido clave para desarrollar en bien como futbolista. Tuve dos visorias constantes para irme a fuerzas básicas, pero después me cambié a beisbol y pude destacarme en dos posiciones”, comenzó a contar la anécdota el peleador mexicano.

Sin embargo, a Joselito Velázquez no lo había enamorado ningún equipo hasta que apareció el Pachuca Campeón del Campeonato de Invierno 2001 que derrotó a Tigres en la final. “No fue como si hubiera definido y haya dicho ‘me encanta el Cruz Azul’. Me pasó algo muy curioso, era muy niño, tenía siete años y todavía no decidía si Cruz Azul era mi equipo favorito. Lo que si recuerdo es que al siguiente año estaba viendo creo que la final entre Pachuca y Tigres y recuerdo que Walter Sibaldi tira un gol de mitad de cancha y se la mete al portero de Monterrey”, explicó el peleador de Oaxaca.

Y agregó: “Desde ahí dije ese gol estuvo espectacular y a ese equipo voy a seguir. Entonces siempre dije que soy del Pachuca y sigo siendo un fiel seguidor de Pachuca. Me pasó algo bien curioso porque los visores, en los dos años consecutivos que estuvo para jugar en las fuerzas básicas de Cruz Azul, me preguntaron ‘¿En qué equipo quieres jugar?’ y entonces, todo un niño, dije ‘obviamente, en Pachuca’ jajaja. Se los conté a mis papás y me dijeron ‘cómo les vas a decir eso’”.

Como decíamos, actualmente Joselito Velázquez se entrena en el gimnasio de Eddy Reynoso junto a figuras como Canelo Álvarez, Óscar Valdez, Ryan Garcia, Frank Sánchez y Andy Ruiz. El Huracán busca que en el 2022 comience a acercarse una oportunidad por un Título Mundial Mosca.