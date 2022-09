El último domingo Isaac Cruz reapareció en el 2022 luego de haber derrotado al mexicano Eduardo Ramírez por la vía rápida en KO en la segunda vuelta. Por otro lado, en las últimas horas, Robert García comentó que el Pitbull tiene todo para ganar por la vía rápida al peleador de Ciudad de México.

Lo sucedido a finales de 2021 dejó bien posicionado al boxeador mexicano luego de que haya perdido por puntos ante Gervonta Davis. Está buena presentación lo dejó bien posicionado para ir en busca de una nueva pelea mundialista, pero por el momento no se le ha dadao al boxeador nacional.

Por otro lado, mientras algunos comienzan a decir que el mexicano no podría con ningún peleador de la elite, Robert Garcia se anima a decir que podría contra Devin Haney. “La gente ama al Pitbull. La pelea con Tank, todos pensamos que Pitbull había ganado. Incluso sin ganar, se ganó a los fanáticos. Ganó mucho en esa pelea. Los fanáticos estaban locos por él, y con justificación. No cualquier peleador vence al Pitbull”, expresó a 210BoxingTV.

Y agregó: “Debes ser un boxeador especial para vencer a Pitbull en 135. No creo que Haney pueda detener a Pitbull, porque Haney no tiene el poder para noquearlo. Creo que sí le ganaría, porque no pienso que nadie pueda llegar a detenerlo. Ni siquiera Haney, con lo que vimos de él”. Por último, el excampeón del mundo se animó a compararlo con uno de los noqueadores más letales de la historia del boxeo.

“No creo que tenga ese poder, necesario para detenerlo. Pitbull puede vencer a Haney. Él es como un peleador callejero. Recibe muy bien los golpes, es muy fuerte y agresivo. Haney puede dominarlo por tres asaltos, pero no por 12. El Pitbull es un pequeño monstruo, como Mike Tyson. Gran poder, gran mentón, y sigue actuando como peleador callejero”, cerró Robert García.