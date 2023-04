Tanto buscó, provocó e insistió, que finalmente Ryan García obtuvo su pelea con el campeón mundial estadounidense, Gervonta Davis. Con los ánimos calientes entre ambos, este 22 de abril se llevó a cabo uno de los combates más esperados del año, pero el joven californiano cayó derrotado sin mostrar demasiado.

Aunque comenzó con energías y buen ritmo, Ryan García cayó con un golpe contundente en el segundo round, el cual fue sólo un aviso de lo que vendría más tarde. En el Round 7, Gervonta Davis hizo gala de su agilidad aplicando un golpe casi imperceptible sobre el hígado de García, quien puso una rodilla en el suelo y ya no pudo levantarse.

Tras el combate, Ryan García apuntó a la cláusula de rehidratación como uno motivo que lo perjudicó: "Mi percepción honesta es que no me sentí muy bien. No me sentí fuerte en el ring, me sentí un poco débil. No sentía las piernas muy fuertes cuando iba hacia el ring. Pero tampoco quiero apuntar mucho a eso. Las cosas como son. Yo firmé ese contrato", afirmó.

Pese a que fue derrotado, Ryan García señaló que Gervonta Davis no es invencible: "Davis es bueno, aunque se le puede ganar trabajando más la pelea. Pero nunca lo puedes descontar porque tiene el poder de pegada. Mi problema es que me puse un poco impaciente. Esa es mi inexperiencia. Debí de hacer la pelea aburrida, quedarme peleando en la larga distancia, y hacerlo que buscara intercambiar”, reflexionó el mexicoamericano.

Gervonta Davis menospreció a Ryan García

Por su parte, el estadounidense Gervonta Davis presumió de una nueva victoria y le quitó importancia a Ryan García. Al ser consultado sobre qué le había costado del combate, respondió: "Nada, nada y nada". Incluso, le preguntaron si Pitbull Cruz había sido un rival más difícil: "Sí, sí, seguro", concluyó.