Floyd Mayweather explicó por qué no fue sorpresa la derrota de Anthony Joshua

Una de las grandes victorias del 2021 fue la de Olekxandr Usyk que logró superar, con un gran despliegue boxístico, a Anthony Joshua por los Títulos Mundiales Pesados AMB, FIB y OMB, resultado que sorprendió a los fanáticos. Por otra parte, Floyd Mayweather comentó que no le sorprendió que su amigo haya caído ante el ucraniano y explicó por qué.

El nacido en Inglaterra no tuvo herramientas para superar al excampeón indiscutido de los cruceros el pasado 25 de septiembre. Aquella noche, el Oro Olímpico en Londres 2012 le boxeo y le hizo sentir su poder a pesar de ser un peso completo chico. Debido a esto, el peleador de Eddie Hearn comenzó a buscar un nuevo técnico.

Sin embargo, para Floyd Maywether lo sucedido en el Estadio de Tottenham no fue una sorpresa, sino que fue claro lo que sucedió. “Eso no fue una sorpresa. Era solo que Anthony Joshua estaba en la televisión, y todos lo vieron”, comentó Money según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “Usyk es un gran peleador, medallista olímpico. De oro, si no me equivoco. Usyk estaba tras bambalinas. Son dos tipos con antecedentes grandes como amateurs. Uno de ellos se veía, y el otro no tanto”.

Por último, Money reiteró que no hubo nada nuevo, sino que al excampeón del mundo le faltó más boxeo para superar al ucraniano. “Entonces, muchos lo llaman sorpresa. Realmente, era solo que él (Usyk) estaba trabajando tras bambalinas. Finalmente, chocaron y Anthony Joshua se quedó corto”, finalizó Floyd Mayweather.