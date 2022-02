En el mundo del boxeo Floyd Mayweather divide a las aguas debido que para muchos el excampeón del mundo fue uno de los mejores peleadores de la historia de este deporte, mientras que para otros no. Sin embargo, Money va contra todos estos y va más allá al decir que él es el Atleta del siglo y argumentó su situación al decir que está vigente desde que Michael Jordan jugaba hasta el final de la carrera de Lebron James.

Sin duda la defensa del peleador estadounidense lo llevó a ser uno de los boxeadores más criticados debido a que no daba espectáculo como Manny Pacquiao. A pesar de esto, el el excampeón del mundo se retiró con un récord de invicto como profesional de 50 peleas y con un puñado de derrotas en el boxeo aficionado.

Debido a esto, Floyd Mayweather reclama que él debe ser reconocido como el atleta de la década y que sigue vigente desde que Michael Jordan era jugador de la NBA. “Con muchos atletas que me quito el sombrero por ese trabajo tan duro. Y estoy hablando de fútbol, baloncesto, boxeo, béisbol, son tantos deportes. Tienes que darte cuenta de que he estado peleando desde que Michael Jordan jugaba baloncesto. He estado invicto desde entonces hasta ahora, (cuando) la carrera de LeBron James casi ha terminado”, expresó Money en diálogos con The Pivot Podcast.

Y agregó: “Así que muchas veces, cuando veo esto de que varios deportistas tienen este (sobrenombre) de atleta de la década, digo mierda. ¿Cómo obtengo el atleta del siglo? Quiero decir que no estoy celoso porque siempre van a tener mi apoyo. Todos estos atletas siempre van a tener mi apoyo porque eso es lo que hago”.

Por último, comentó que él apoyará a los estadounidenses como otras naciones lo hacen con su propia gente. “Igual que los mexicanos apoyan a los mexicanos los dominicanos apoyan a los dominicanos los puertorriqueños apoyan a los puertorriqueños, soy un afroamericano y siempre voy a apoyar a mi gente primero”, finalizó Floyd Mayweather.