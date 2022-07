Desde este lunes, el boxeo mexicano tiene un título mundial menos en sus vitrinas. Juan Francisco Gallo Estrada decidió renunciar al cinturón de peso súper mosca de la AMB, quedándose solo con el de campeón franquicia del CMB, y con ello a la responsabilidad dedefenderlo ante su retador mandatorio.

Quien goza de este privilegio, y que muy probablemente ahora será emparejado con uno de los mejores clasificados en el ránking para pelear por el título vacante, es Joshua Franco, peleador estadounidense de raíces mexicanas que es dueño del título mundial Regular (secundario) en la división.

Fue Alfredo Caballero, entrenador de Gallo Estrada, quien le confirmó a Izquierdazo sobre la renuncia a este cinturón. “Con Franco no creo que peleen. Ya dejamos el cinturón de la AMB. Nos quedamos con el franquicia del CMB. No se si ya lo habrá anunciado la empresa o alguien, pero con Franco no vamos a pelear", manifestó.

La decisión del mexicano tiene que ver con un ultimátum de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien había manifestado que si Estrada tomaba la pelea con Franco perdería el status de campeón de franquicia. A través de ese título es que se esperaba concretar la trilogía con Román González, que es la pelea que están buscando tanto Gallo como su equipo.

“Nos interesa más pelear con el Chocolatito, la tercera que es la que la gente quiere ver. Lo que quiere hacer Gallo es dar al público lo que pide. Está muy contento, porque parece ser que le estarán confirmando fecha para finales de agosto. Ya retomó sus sparrings y está esperando para subir al ring", agregó el entrenador.