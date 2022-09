Gennady Golovkin viene de tener su segunda vez en su carrera luego de que haya perdido frente a Canelo Álvarez por los Títulos Mundiales Supermedianos Unificados. Por otro lado, mientras se habla de posibles en el futuro del kazajo, su exentrenador comenta que no debe chocar contra Jermall Charlo o Demitrus Andrade.

Sin duda la carrera de Triple G en las 160 libras es increíble ya que es el peleador que más veces defendió un centro en el peso mediano. Sin embargo, a sus 40 años se sabe que le queda poco tiempo en el boxeo luego de haber chocado con la realidad tras ser ampliamente superado.

Debido a esto, no es casualidad que Abel Sánchez declare que Gennady Golovkin no debe pelear contra los mejores boxeadores de su categoría. “Golovkin no tiene motivos en este momento para pelear con Andrade o Charlo”, expresó el técnico mexicano a Figh Hub TV sobre el futuro de su expeleador.

Y agregó: “No hay nada que ganar. El público quiere algo diferente. Sí, hay muchos fanáticos de Charlo que quieren la pelea de Charlo, porque lo pidieron durante tres años. Charlo no hizo nada, como tampoco lo hizo Benavidez. Deben garantizarse so para forzar una pelea con resultados”.

Por último, también marcó que ni el propio Canelo Álvarez pelea con un peleador de elite para luego ir con el segundo mejor. “Canelo no puede tomar a uno de esos muchachos a la vez. Es un poco loco para él pelear con el mejor, y después con el próximo mejor ¿Por qué no se eliminan entre ellos? Descubre quién es el mejor, y luego pelea contra ese tipo, el que está en la cima del montón. Si los fanáticos se salieran con la suya, Canelo pelearía contra el número uno, pero nadie hace eso”, finalizó Abel Sánchez.