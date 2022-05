Gervonta Davis mostró no tener ninguna intención de dar a Rolando Romero la revancha que le pidió luego que lo derrotara por nocaut técnico en el sexto asalto y explicó los motivos por los que considera que no merece esa oportunidad.

Gervonta Davis explicó por qué Rolando Romero no merece que le de la revancha

Gervonta Davis volvió a demostrar por qué es uno de los noqueadores más temibles del boxeo en la actualidad este sábado en el Barclays Center de Brooklyn, donde dejó sin invito a Rolando Romero gracias a un brutal gancho de izuquierda que lo hizo quedarse con una victoria por nocaut técnico en el sexto asalto.

Hasta ese momento, el trámite había sido muy cerrado, al punto que dos de los jueces llevaban arriba a Tank en sus tarjetas parciales y el restante tenía como ganador momentaneo a Rolly. Esto llevó a que Romero se sintiera en condiciones de pedir revancha en la rueda de prensa posterior a la pelea, asegurando que había expuesto a Gervonta como nadie lo había hecho antes.

Luego, cuando le plantearon ese pedido a Davis en su propia rueda de prensa, el campeón mundial Regular de peso ligero de la AMB hizo un breve silencio antes de soltar una carcajada. Tiempo después, se encargó de profundizar por qué entiende que Romero no merece que le otorgue semejante oportunidad.

"No creo que alguien merezca una revancha si lo noquean así. No trato de ser gracioso. Sí fue una buena pelea que se definió con un nocaut. Alguien lo atrapó con un buen tiro. Él pudo sentir que estaba ganando en las tarjetas, pero yo empecé a calentar a medida que avanzaba la pelea. No creo que necesitemos una revancha", dijo.

Para dar garantías de que se quedará un tiempo más en la división de peso ligero, donde espera tener oportunidad de pelear por los cuatro grandes cinturones que actualmente se reparten George Kambosos y Devin Haney, agregó: "Si alguien más quiere pelear conmigo en las 135 libras, soy todo oídos. Siempre evalúo volver a las 130, pero me siento cómodo en 135".