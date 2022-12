Una de las peleas que todos los fanáticos pedían y que podría llegar a darse en el 2023 es el choque entre Ryan Garcia y Gervonta Davis, con peso a disputar. Por otro lado, a lo largo de las últimas semanas se han lanzado varios tiros, pero en las últimas semanas The Tank lanzó una durísima acusación en la que pone en juego el prestigio del peleador de California.

A lo largo de los últimos meses se ha comenzado a lanzarse un sin de tiros con los que han llamado la atención a todos los aficionados del boxeo. Por otra parte, en los días el peleador de Óscar de la Hoya decidió bajarse del combate contra el filipino Mercito Gesta, pelea que le iba a servir de preparación de cara al choque con el Campeón del Mundo AMB.

Por otra parte, tras darse a conocer esta noticia, Óscar de la Hoya salió a criticarlo al macar que no está de acuerdo con que no realiza esta pelea. A su vez, quien se sumó a los tiros fue Gervonta Davis, pero para marcar que deben analizar si está ingiriendo sustancias prohibidas o porque no puede dar el peso para la pelea que se iba a llevar adelante el siete enero.

“Pienso que podría estar tomando sustancias prohibidas. Es por eso que estaba empujando por VADA. Es eso o no está intentando forzar a su cuerpo para bajar a 135 o 140 libras y quiere quedarse en su peso normal. Una vez que sea momento de enfrentarme, entonces bajar. Es eso o que se está dopando”, cometó el peleador.

Y agregó: “Se ve más grande actualmente de lo que ha estado en los años anteriores. Tal vez porque ha estado tomado también. Sé que ha estado tomando muchísimo. Lo otro o que ha estado tomado, seguro”.