El Barclays Center de Brooklyn Vuelve a tener acción debido a que Gervonta Davis realizará una nueva defensa mundialista de su Título Mundial AMB Ligero. Su retador se el polémico y hablador Rolly Romero que a lo largo de toda la venta de la pelea ha dicho que noqueará a The Tank. Es más, en el día de ayer pronosticó que será en el primer asalto su victoria.

Por otro lado, esta no es una pelea más para el campeón del mundo debido a que será su última pelea bajo la promoción de Floyd Mayweather Promotions. No es un movimiento para nada extraño ya que, bajo la tutela de Money, quien tiene un contrato con PBC, no cuenta con rivales tops en las 135 libras por lo que no será extraño verlo pelear con Top Rank, Matchroom Boxing o Golden Boy Promotion.

Gervonta Davis vs. Rolly Romero: Eduardo Ramírez derrotó Melendez

En Nueva York comenzaron las peleas coestelares de cara al choque entre Gervonta Davis y Rolly Romero por el Título Mundial AMB Ligero. El primer combate terminó con mucha polémica debido a que el mexicano Eduardo Ramírez ganó por puntos en decisión mayoritaria al puertorriqueño Melendez.

Gervonta Davis tiró del escenario a Rolly Romero

En el día de ayer se desarrolló el pesaje en el que ninguno de los dos tuvo problemas para superarlo debido a que Gervonta David marcó 133.8, mientras que Rolly Romero pesó 134.3. Por otro lado, los altercados llegaron post cara a cara donde el Tanque empujó fuera del escenario a Romero, quien cayó del escenario. “Lo empujé para que se cayera y se enfureciera; y el sábado le daré una buena paliza”, expresó Davis tras los empujones.