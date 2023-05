Después de su victoria por puntos frente al británico John Ryder, Canelo Álvarez dejó en claro cuáles son sus intenciones. El boxeador mexicano busca la revancha con Dmitry Bivol, rival con el que perdió en mayo del año pasado. Sin embargo, el pugilista ruso no está de acuerdo con las condiciones que pretende el tapatío.

"¿Por qué debería hacer la revancha en 175?", preguntó Bivol en declaraciones a ESPN, enterado de que Canelo Álvarez pretende tener revancha en el mismo peso del primer combate. "¿Cuál es el desafío o cuál es la motivación para mí si ya lo derroté en esa categoría de peso? No creo que debamos preocuparnos por quién piensa qué. Realmente se trata de lo que queremos, lo que cada uno de nosotros quiere", insistió.

Bivol quiere un desafío

Aunque el interés de Canelo pasa por tener revancha en las 175 libras, Bivol parece tenerlo claro: "Creo que él quiere ganar, y si puede ganar, podría tener una mejor oportunidad en 168 porque dijo que esa es su categoría de peso. Y para mí, debe haber algo de motivación y algún desafío”, dijo sobre la posible revancha.

La revancha con Bivol, gran prioridad para Canelo Álvarez

Consultado sobre otros posibles rivales, Canelo Álvarez dejó en claro que enfrentar al ruso es su prioridad: "Lo único que tenemos en mente es tener esa revancha con Bivol, pero si no, buscar las otras peleas importantes que también hay por ahí". De hecho, el tapatío no descarta otras alternativas: "Ya veríamos. Si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, obviamente está Benavidez, Charlo", señaló.