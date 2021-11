En la Ciudad de México se da la 59 Convención Anual del Consejo Mundial del Boxeo la cual tuvo a grandes estrellas en la misma. En la misma Julio César Chávez y Floyd Mayweather Jr se mostraron interesados por hace la exhibición, por lo que repasamos como el picante ida y vuelta entre los dos exboxeadores.

La remota idea que de que se lleguen a enfrentar el César del Boxeo y Money genera mucha ilusión debido a que chocarían dos leyendas del deporte en una exhibición. Sin embargo, para que sea un poco real esto tiene que comenzar a calentarse el ambiente para que se de la pelea que buscan ambos.

Debido a esto, con Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, que ofició de traductor, Julio César Chávez contó que está dispuesto a enfrentar a Mayweather, pero advirtió que le va dar una paliza. “Si se anima claro que sí. Si se anima con gusto cuatro rounds”, expresó el César del Boxeo a los medios tras la convención.

A su vez, el nacido en Obregón no bajó la temperatura luego de lo que dijo Money en respuesta a su propuesta. “Él me decía que él no era su tío Roger. Le dije, ‘De todos modos te voy a poner una chinga’”, explicó el excampeón del mundo al referirse que el estadounidense le dejó claro que no era Roger Mayweather, rival al que derrotó el mexicano en 1985.

Por último, Mauricio Sulaimán aclaró que ambos hablaron desde la admiración y el respeto. “Quieren hacer una exhibición. Le dijo Chávez que aquí para que gane, y Floyd le decía que le pelea con una mano. Fue un momento bonito, con gran respeto entre los dos. Los dos saben lo que es una pelea y lo que es una exhibición. Estaban vacilando, pero muy en serio, lo decían con motivo de fiesta, de festejo, de admiración”, finalizó el principal directivo del organismo Verde y Oro.