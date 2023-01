En la última convención Anual del Consejo Mundial del Boxeo se ordenó la pelea la eliminatoria al Título Mundial Ligero entre Isaac Cruz y Shakur Stevenson. Por otra parte, a casi dos meses de ese comunicado, el Padre del Pitbull salió a marcar el ring al tundir al estadounidense, por lo que dice y después hace.

La actualidad del peleador mexicano lo pone con el viento a favor debido a que realizó una gran pelea contra Gervonta Davis, combate en el que terminó cayendo por puntos. Sin embargo, desde aquella presentación el mexicano no tuvo la oportunidad de hacer mucho más debido a que Yuriorkis Gamboa no terminó de ser un reto verdadero para él.

Por otra parte, el CMB ordenó la eliminatoria mundialista entre Isaac Cruz y Shakur Stevenson, pero por ahora no se supo. Debido a esto, el padre del mexicano salió a lanzar munición pesada contra el estadounidense. “Desgraciadamente, Shakur ha estado hablando mucho. Ahora sí que es típico de él. Desgraciadamente, a nosotros no nos han hecho ninguna oferta concreta. Él está hablando cosas, que ya Isaac el Pitbull le contestó, que presentara un contrato y adelante”, comentó Cruz Sr. a El Clinch.

Y agregó: “Yo creo que ahí sería cuestión de las empresas el poder llegar a un acuerdo. Es difícil, pero no imposible, porque ahí están las pláticas con Gervonta Davis, con Ryan García, entonces ahí van avanzando. Realmente aquí es lo mismo. Nada más que a nosotros no nos han hecho una oferta concreta a nuestro promotor”.

Por último, el padre del mexicano comentó que han demostrado que son un rival a temer y que pueden hacerle frente al medallista Olímpico en Río 2016. “Ya en enero empezamos a ver qué es lo que viene. Contra Gervonta nos ofrecieron en un mes y adelante, vean la pelea que hicimos. Pues ahora sí que le peleamos al mejor libra por libra. No creo que Shakur lo sea, aunque tiene nuestro respeto el muchacho, pero no creo que sea imposible ganarle. Con una buena preparación y una estrategia buena, le podemos ganar, y por qué no, hasta noquearlo”, finalizó el padre de Isaac Cruz.