En las últimas horas se confirmó que Jermall Charlo defenderá su Título Mundial Mediano CMB ante el polaco Maciej Sulecki. Por otro lado, previo al anuncio de la pelea del estadounidense, Jaime Munguía explicó por qué sería fácil para él derrotar al campeón del organismo Verde y Oro.

La actualidad del peleador de Erik Morales lo tiene cada vez más lejos de de una pelea por alguno de los cetros de las 160 libras. Esto se debe a que desde que llegó a la categoría no enfrentó a un peleador que lo catapulte una pelea que lo deje en las puertas ser uno de los reyes de los medianos.

Por otra parte, en las últimas horas, Jaime Munguia explicó porque para él no sería complicado derrotar a Jermall Charlo, a quien considera un peleador bueno. “Charlo es un peleador muy bueno, invicto. Pero no se me hace invencible (…) He mirado uno que otro que talvez lo ha puesto mal con un golpe. Lo han hecho verse un poco mal en rounds”, expresó el mexicano en el canal Un Round Más sobre el actual Campeón del Mundo del Consejo Mundial del Boxeo.

Y agregó: “La verdad yo me veía ganando. Obviamente si quiero ser el mejor tengo que pelear con los mejores, tenía muchas ganas y la ilusión de ya ser campeón en las 160”. A su vez, en la misma entrevista dio detalles de cómo habían marchado las negociaciones para enfrentar a Charlo en su próxima pelea, combate que se terminó cayendo.

“Ya habíamos acordado un porcentaje, él y yo estábamos dispuestos a pelear por un porcentaje cada quien. Después íbamos a proceder a firmar el contrato”, comentó Munguia. Y finalizó al decir que “Al momento de querer firmar el contrato nuestros promotores hablaron. Showtime iba a poner las reglas, haría todo lo del pago por evento. Showtime era el dueño de todo y lo que DAZN quería era ser un distribuidor más, que también pudiera vender el PPV al precio que le dijeran, y Showtime dijo que no”.