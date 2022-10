El momento que vive Jaime Munguia no es para nada bueno debido a que no ha podido tener una pelea mundialista. Por otro lado, en las últimas horas, Erik Morales comentó que él y su peleador están listos para volver a chocar contra Gennady Golovkin por los Títulos Mundiales AMB y FIB Medianos.

La llegada a las 160 libras del boxeador de Zanfer Boxing y Golden Boy Promotion parece que no terminó de funcionar ya que no tuvo una oportunidad titular. A su vez, el Terrible Morales ha marcado que cada día ve más grande a su boxeador, por lo que no sería extraño que más pronto que tarde esté dando el salto a las 168 libras.

“Está creciendo mucho, nos está ganando el tiempo, la maduración del peleador, va creciendo.Yo cada vez lo veo más grande”, expresó Morales según lo informado por Izquierdazo. Por otro lado, el excampeón del mundo comentó que quieren chocar contra Gennady Golovkin debido a que consideran que es un rival de gran nivel.

“Cómo terminó la pelea de Golovkin hay una posibilidad de que pudiéramos pelear el próximo año con él. Pero la AMB mandó una mandatoria, entonces volvemos al tema de ver si se pueden cerrar o no las peleas”, expresó el mexicano. Y agregó: “El nivel de Golovkin sigue siendo bueno, en su última pelea sacó la decisión frente al peleador libra por libra del mundo. Así que tenemos la oportunidad de enfrentarnos a un gran peleador”.

Por último, el entrenador del boxeador de Tijuana señaló que tiene todo para ser campeón del mundo. “Sería una muy buena pelea para medirnos con alguien así. Estamos listos, si nos dicen que el próximo año Jaime está más que listo, es una pelea que hemos tenido intentando levantar la mano”, expresó Erik Morales. Y añadió que “Jaime tiene lo necesario para estar contra cualquier campeón mundial”.