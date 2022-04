Jake Paul es parte importante de este fin de semana de boxeo debido a que es uno de los promotores de la mega pelea entre Katie Taylor y Amanda Serrano. Por otro lado, en plena promoción de la cartelera de Nueva York, el youtuber tuvo la oportunidad de hablar de Saúl Álvarez, a quien identificó como una gallina y que siempre pelea ante peleadores desconocidos.

En los últimos días el tapatío tuvo un intenso cruce en sus redes sociales donde desconoció al promotor de Kamaru Usaman. A su vez, con el mejor libra por libra de la UFC, el mexicano lo mandó a callar y le dijo que se quede sentado debido a que tiene que seguir construyendo su legado.

Por otra parte, en las últimas horas, Jake Paul rompió el silencio y comentó que Canelo Álvarez pelea con desconocidos y que es una gallina. “Creo que el manager de Kamaru Usman tiene razón en cierto sentido. Aunque es una rata, todos sabemos que es un criminal, un mentiroso, que lo echaron de un país, así que creo que su manager es un pedazo de mierda”, explicó el youtuber.

Y agregó: “No me malinterpreten, pero creo que tiene razón en el sentido que Canelo está evitando a mucha gente. Pelear contra Benavidez, pelear contra Charlo, ¿por qué no se están dando esas peleas? Y (Canelo) no está peleando contra nombres realmente importantes. Estos tipos son relativamente desconocidos”.

Por último, Jake Paul volvió a reiterar que quiere enfrentar a Canelo Álvarez. “Por eso que también quiero poner mis manos sobre Canelo. Creo que sería un espectáculo de entretenimiento masivo, masivo de pago por ver, masivo, masivo”, finalizó el youtuber.