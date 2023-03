El próximo sábado 6 de mayo, después de casi 12 años de ausencia, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón absoluto mundial en la categoría de peso super mediano, volverá a pelear en México, específicamente en su natal Jalisco, y será contra el retador británico John Ryder.

La pelea será en el estadio Akron, sede de las Chivas del Guadalajara, y formará parte de las celebraciones por los 200 años de la fundación del estado de Jalisco. John Ryder sabe que Saúl Canelo Álvarez va a tener todo el apoyo a su favor y que él tendrá que enfrentar un ambiente abrumador.

Tras la presentación de la función "El rey viene a casa", John Ryder comentó que "siempre recibo algunos mensajes de mexicanos mostrando amor. Así que espero que lo muestren cuando esté afuera. No van a ser aplausos. Espero que me arrojen algunos vasos y me escupan. No pasa nada. Solo espero que estén allí para apreciar una buena pelea y vernos ponerla en juego".

En entrevista para Matchroom Boxing, John Ryder lanzó una declaración provocadora contra Saúl Canelo Álvarez: "Tiene una barbilla de granito y poder en ambas manos. Como dije, está envejeciendo. No sé cómo le ha afectado eso, y las lesiones juegan un papel importante. Simplemente siento que ir allí y dar lo mejor de mí".

La pelea de Canelo Álvarez contra Dmitrii Bivol

John Ryder comentó sobre la pelea que Saúl Canelo Álvarez tuvo contra Dmitrii Bivol en la que subió a las 175 libras de los pesos mediopesados: "Fue un gran salto, y él sintió la diferencia de peso. Pensé que era un poco extraño que subiera allí de nuevo. Obviamente, eso fue contra Kovalev. Bivol era más joven, más fresco".