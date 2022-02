Mientras el mundo del boxeo se prepara para el regreso de Jaime Munguía y Román González, el deporte mundial espera la decisión final que tomará Saúl Álvarez para su regreso el próximo siete de mayo de 2022. Por otro lado, cuando todos esperan al elegido, el padre de David Benavidez dio su teoría por la que el tapatío no quiere enfrentar a su hijo.

Desde su victoria ante Caleb Plant, el pasado seis de noviembre, fueron muchos los nombres que se bajaron para el regreso del nacido en Guadalajara. Es más, en las últimas dos semanas aparecieron Jermall Charlo, Dmitry Bivol y Gennady Golovkin como posibles rivales del mexicano, mientras el Bandera Roja mira como no se lo nombra.

Debido a esto, José Benavidez volvió a lanzar munición pesada contra su Eddy Reynoso y Canelo Álvarez al decir su teoría por la que ellos no quieren chocar su hijo. “Cuando ellos dicen que alguien como David no tiene nada que ofrecer, eso solo significa algo, tienen miedo. No quieren pelear con él, tienen miedo de perder. Me hace feliz escucharlos, porque no creen que sería un rival fácil”, comentó a Fight Hype.

Y agregó: “Canelo y Eddy Reynoso saben que no pueden vencer a David y que existe un enorme riesgo de que pierdan. Entiendo que no la tomen si solo quieren seguir cobrando millones. Ellos escogen a sus oponentes basados en quien creen que le ganaran sin problemas. Eso bajo los ojos de los mexicanos no lo hará un gran campeón”.

Por último, comentó que ellos están enfocados en mantenerse en el boxeo, mientras que Canelo Álvarez disfruta del golf y de hacer dinero. “Creo que Canelo no está del todo enfocado como estaba hace un año. Está haciendo mucho dinero, tiene otros negocios y está jugando golf. Creo que ahorita su verdadera pasión está en el golf. Es una distracción y a diferencia de él nosotros estamos enfocados al 100% en el boxeo”, finalizó José Benavídez.