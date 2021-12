El 2021 para el establo de Eddy Reynoso fue uno de los más importante debido a que Ryan Garcia se coronó como Campeón del Mundo Interino Ligero CMB, Óscar Valdez se consagró Campeón del Mundo del CMB Súper Pluma con un gran KO ante Miguel Bercherlt, mientras que Canelo Álvarez unificó los Títulos mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Súper Mediano. En el medio de estos boxeadores se encuentra Joselito Velázquez que se unió al gimnasio del entrenador de Jalisco.

El nacido en Oaxaca es una de las grandes promesas que tiene el boxeo mexicano luego de haber pertenecido una de las generaciones más importantes que dio el territorio nacional en el amateurismo. Su historia en el deporte de los puños es de película debido a que fue el protegido en la delegación mexicana en los juegos Panamericanos de Guadalajara, donde salió Campeón, se luxó el hombro en meses de Río 2016, pero pudo estar en presente en los Juegos Olímpicos.

“Representar a México y escuchar el himno en tu país, se te pone la piel chinita. Me acuerdo que salía del camerino hacia el lindo y escuchar el México lindo y querido de Vicente Fernández, y estar en Guadalajara donde el mariachi y todo es bastante simbólico”, expresó Joselito Velázquez a Bolavip mientras los ojos le brillaban al recordar lo que se siente escuchar el himno nacional.

- ¿Cómo te encuentras en el establo de Eddy Reynoso?

Muy bien contento de poder tener esta oportunidad por la gran proyección que tiene este equipo. La manera que han trabajado ha dado resultados importantes. Si bien no es el 100% seguro del éxito, pero es una buena llave para dar ese paso.

- Marc Castro nos comentó que él sentía que entrenar en el establo de Eddy Reynoso es lo máximo ¿es así?

Si completamente. Creo que el gran nivel que se maneja en el gimnasio, la gran disciplina de que se trabaja creo que es de las cosas que más te marcan. Llegar de un campamento con Freddie Roach, sentir la misma la vibra mexicana y relajarme más. El tener el mismo idioma, el mismo humor, los mismos gustos de música. Es un extra. Fue uno de los puntos que me hizo sentir bien para saber vamos a trabajar y saber que si hacía un chiste lo iban a entender.

- No sabía lo de Freddie Roach, ¿cómo es trabajar con él?

La verdad que hace unos meses, no lo había analizado. Me senté y empecé a ver en retrospectiva de toda mi carrera como boxeador, tanto como amateur y profesional. y digo ‘wow he trabajado con grandes entrenadores’. Soy un atleta al 100%. Ha sido una gran experiencia para mí, a pesar de ser una amistad por el trabajo, al final pudimos tener una buena relación como amigos. Fue una experiencia muy satisfactoria el poder trabajar con uno de los mejores entrenadores que ha dado el boxeo. Y una de las cosas que me dejó de enseñanza es con la gran humildad y disciplina con la que trabaja Freddie. Es una persona con la que donde quiere que vaya, va a saludar a toda la gente, para platicar con cualquier persona como si fuera un emperador. Es una persona bien trabajadora.

A sus 28 años, Joselito Velázquez ostenta un récord de invicto de 14 peleas ganadas, nueve por KO, y un empate. “Me acuerdo que decía 'ojalá no clasifique, que pierda’, jajaja. Si clasificaba era muy complicado llegar a los Juegos Olímpicos porque se clasifica por el nombre”, expresó el peleador de Eddy Reynoso entre risas lo que fue clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

- Antes de continuar hablando de tu actualidad, contame de tus inicios en el deporte. ¿Por qué elegiste boxeo y no otro deporte?

Hubo bastantes aspectos claves para que elegir el boxeo. No fui un niño que dibujara un cinturón mundial o una copa del mundo, pero conforme se fueron dando las cosas es como yo fui pensando es por aquí. Gracias al boxeo conocí un avión. Viaje a un torneo a representar al estado y quede campeón. Empiezo a ser reconocido. Desde ahí comencé a decir ‘por aquí es el camino’. Hasta que empiezo a volver a campeón nacional, empiezo a recibir mis becas, que no son muchos, pero eran demasiado para un niño de 14 años, creo que eso fueron los aspectos para darle al 100%. Empecé a cuidarme bien hasta que empecé a formar parte de la selección juvenil. A partir de ahí dije soy un boxeador. Recuerdo que iba a la secundaría a la mañana, me le levantaba a la cinco y media para entrenar por la mañana, y después entrenar algo por la tarde.

- Me acabas de comentar lo de la selección juvenil, ¿Qué se siente representar a México y escuchar el himno?

Es una sensación que no se puede ni explicar. Me cae bien temprano los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Acaba de cumplir los 18 años. Veníamos llegando de un torneo en Azerbaiyán, un campeonato mundial, tenía 16 años y no tenía la experiencia que otros peleadores para afrontar. No me va muy bien en ese torneo, regresamos a Guadalajara. No sabía lo que significaba ser campeón panamericano. Llegué sin ser perder nada y ganarlo todo. Y tuve la oportunidad de ser Campeón Panamericano. Era el deportista más joven de la delegación.

- ¿Te cuidaba la delegación al ser el más joven de todos?

Claro, más con el equipo de boxeo que era con los que compañeros que entrenaba, con los que comía y. Era el de menos experiencia y me acobijaron pues de más porque en ningún momento me dejaron solo, siempre era ‘Eres el más pequeño, échale ganas’. Tuve la oportunidad de entrenar con grandes boxeadores como óscar Valdez y Aaron Molina, que eran unos ejemplos para mi. El representar a México, escuchar el himno y en tu país se te pone la piel chinita. Me acuerdo que salía del camerino hacia el lindo y escuchar el México lindo y querido de Vicente Fernández, y estar en Guadalajara que es una ciudad bastante mexicana, donde el mariachi y todo es bastante simbólico. Pues aún más importante. Esa competencia me marcó mucho.

- También fue especial la manera en la que clasificaste a los Juegos Olímpicos tras lesionarte el hombro

Fue una historia de locos porque empieza el 2016, yo soy del equipo de la WBS entonces viajamos a Londres para pelear con el equipo de Londres y en el tercer round me luxo. Fue de las lesiones más dolorosas que he tenido en mi carrera. Me acuerdo que me acomodaron el hombro y seguía llorando. Vuelvo a México y me dan las noticias de que es bastante considerable y que la operación se necesita. Tengo dos opciones que la operación se necesita o puedes llegar a competir con terapia, pero se puede llegar a luxar.

Obviamente al clasificatorio de Argentina no iba llegar por lo que mandaron a uno de mi peso y si clasifica pues perdiste tu lugar. Me acuerdo que decía ‘ojalá no clasifique, que pierda’, jajaja. Si clasificaba era muy complicado porque clasificaba el nombre. Al final decido ir con terapia física, salen las cosas como esperamos porque mi compañero no clasifica en Buenos Aires. Seguía un torneo en Arservayan donde voy y en la pelea clasificatoria peleo contra el local, una pelea bastante dura y cerrada, y sabes cuando peleas con un local. No se da ese resultado y volamos a Venezuela para el último preolímpico, el decisivo. Y gracias a dios voy a Venezuela , clasifico y quedo como campeón. Fue una gran satisfacción porque acarreaba esa lesión.

- Se dice que en eso Juegos Olímpicos fue la mejor generación del boxeo amateur mexicano. ¿quedaron en deuda a pesar de traer una sola medalla?

Creo que al final, en lo personal, veía muchos boxeadores con un gran resultado que sino tener medalla poder avanzar un poco más. Yo incluso consideraba que podía meterme en el medallero porque el boxeo es así de bastante duro porque agarró medalla un colombiano que le gané dos veces y un boxeador de estados unidos que le pude ganar. El boxeo es bastante complicado por el sorteo y donde caigas. Por el tema del jueceo. En lo personal pudimos hacer más por la calidad que había.