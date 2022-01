Julio César Chávez volvió a estar inmerso en la polémica luego de que haya sido detenido por portación de armas por la Policía de Sinaloa. Por otra parte, el hijo de la Leyanda del boxeo habló en sus redes sociales al respecto para aclarar lo que sucedió.

“Bájate tantito, bájate… te tenemos que llevar a la base… vienes armado… sólo bájate, queremos platicar”, se puede escuchar que le dijo al excampeón del mundo un policía. Por su parte, el boxeador se negó a descender de su auto al argumentar que “vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa… no señor, no me voy a bajar porque no he hecho nada”.

Por otro lado, en sus redes sociales, Julio César Chávez Jr habló en sus redes sociales para explicar que sucedió en Culiacán cuando fue detenido por portación de armas. En las mismas, el excampeón del mundo de los medianos explicó que no llevaba un arma y acusó a Carlos Appel, director de la clínica Baja del Sol de Culiacán que pertenece a su padre.

“Les voy a contar la verdad. La policía me dijo que yo tenía un arma, pero toda persona aquí en Sinaloa tiene un arma, y más cuando tú has sufrido severos secuestros y agresiones. He recibido muchas armas como regalo”, comentó.

Y agregó: “Ellos querían detenerme y aprovecharse de mi. Yo no merezco eso. Estoy enojado, muy enojado. Estoy planeado una denuncia contra ellos, quienes le dieron a la policía falsa información sobre mí. Carlos Appel es una persona abusiva, el fue uno de los que organizó este problema”.