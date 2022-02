En los últimos 10 años uno de los grandes enfrentamientos que tuvo el mundo del boxeo fue el de Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr., la cual tuvo un choque en junio de 2017. Por otra parte, en las últimas horas, el hijo de la Leyenda del Boxeo confesó que Eddy Reynoso lo llamó para integrarlo a su equipo y así desechar cualquier tipo de posibilidad de que arruine los planes del tapatío.

Desde aquella noche de 2017, fueron muchas las veces en las que el nacido en Sinaloa cargó con munición pesada contra el de Guadalajara, en la que terminó involucrándose el propio Julio César Chávez. A pesar de esto, desde hace un largo tiempo el campeón unificado dejó de contestarle a su exrival y se enfocó solamente en sus cosas.

Por otro lado, en las últimas horas, Julio César Chávez Jr. dio detalles de por qué Eddy Reynoso tenía ganas de integrarlo a su equipo. “Me decían, 'no queremos que nos tumbes la inversión que ya tenemos con el Canelo Álvarez'. Por eso Eddy Reynoso quería entrenarme para tumbar las posibilidades de una revancha para siempre", comentó en sus redes sociales.

Y agregó: “Creyeron que Canelo Álvarez se iba a quedar con todo, pero pude igualar un poco lo que quería metiéndome de otras maneras al juego aparte de boxear. El sistema poco a poco me fue empujando y me decían que no me querían ni para esto ni para lo otro. Eddy me quiere entrenar, es buena persona, pero prefiero subir sin la condición de estar ahí junto a él (Canelo Álvarez)".

Cabe recordar que Julio César Chávez Jr. realizó dos peleas en el 2022: la primera fue derrota ante Andersson Silva y la segunda fue una victoria polémica ante David Zegarra. Por otro lado, el excampeón del mundo habló de la posibilidad de poder enfrentar a Jake Paul, pero no quiere ganar menos que el youtuber.