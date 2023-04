En uno de los combates más esperados del año, finalmente Gervonta Davis despejó cualquier tipo de dudas, mostrándose superior al joven Ryan García. El mexicoamericano perdió su invicto tras caer en el séptimo round, a raiz de un golpe en el hígado.

Gervonta, que llegaba como el favorito para la pelea en el T-Mobile Arena, derribó también a Ryan García con un certero golpe en el segundo round, pero no fue hasta el séptimo en que concluyó su trabajo. Por lo demás, no hubo mucha más emoción y el joven californiano deberá rehacerse tras esta derrota.

A quien no le gustó no lo que vio fue al emblemático Julio César Chávez, quien fue crítico con Ryan García tras el nocaut técnico. En plena transmisión de Box Azteca, exclamó: "¿Pero cual? Ni siquiera fue golpe. En dónde le pegó, a qué hora le pegó, vamos a ver la repetición".

Mucho se habla sobre la proyección de Ryan García, pero Julio César Chávez ya no quiere saber más nada con él. Cuando el cronista Rodolfo Vargas invitaba a esperar sus próximos combates: "Ya no lo voy a ver, no quiero ver más peleas de Ryan García. No cuenten conmigo", afirmó el campeón mundial mexicano.

Faitelson también cruzó a Ryan García

El periodista David Faitelson también fue contundente en su opinión sobre el joven californiano. "Terminó siendo Ryan García un producto de las redes sociales... Tiene más seguidores en Instagram que recursos boxísticos...", escribió en su cuenta de Twitter al término del combate.