El pasado sábado, el Zurdo Ramírez perdió ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en una apática pelea del mazatleco. Por otro lado, quien tundió y golpeó al de Sinaloa como el ruso fue Julio César Chávez quien no paró de decir que estaba decepcionado por la presentación del peleador de Óscar de la Hoya.

En Arabia Saudita el mexicano no mostró ni siquiera un diez por ciento de todo lo que prometió que iba a suceder en la previa al combate. El Campeón del Mundo salió limpio, sin ningún rasguño y haciendo sufrir con cada uno de sus golpes a un temeroso peleador nacional que estuvo lejos de su primer nivel.

Por otra parte, quien no tuvo pelos en la lengua y no paró de tundir a Gilberto Ramírez fue Julio César Chávez que se mostró muy frustrado en la transmisión. “Me estoy llevando una gran decepción. Se está viendo pésimo para mí (...) Ya no me está gustando, está boxeando para atrás. Él desde el inicio debe imponer condiciones y echarlo para atrás”, expresó frustrado el César del Boxeo desde el primer round en Box Azteca.

Y agregó: “Esos golpecitos no me están gustando. El retador es el Zurdo, es el que debe de ir para adelante, el que necesita magia es el Zurdo Ramírez, debe de forzar la pelea, echar para atrás a Bivol que le esta ganado en las combinaciones de golpes”. A su vez, el ídolo mexicano recordó las palabras del mexicano en la previa a la pelea.

“Mucho ruido y pocas nueces con el Zurdo. No se le ve ese coraje de ganar la pelea, de forzarlo, ir adelante como lo deben hacer los grandes campeones”, comentó Julio César Chávez. Y añadió: “Saca esos cojones, Zurdo. La verdad no veo por dónde, no se está rifando. (...) Me lo cambiaron, lo dejaron en Mazatlán. Me estoy llevando una gran decepción, se está viendo pésimo para mí”.