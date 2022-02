El último fin de semana se dio uno de los regresos más importante con Keith Thurman que volvió ante el mexicoamericano Mario Barrio en Las Vegas. Por otra parte, tras su victoria, el excampeón del mundo de las 147 libras explicó cómo y por qué su compatriota pudo haberse llevado la victoria por la vía rápida el último fin de semana.

Sin dudas, el exmonarca del CMB tenía una dura prueba ya que regresaba tras haber perdido por paliza frente a Manny Pacquiao. Aquella noche, el boxeador que noqueaba y que dejaba chiquito a cualquier adversario, pasó vergüenza ante un veterano y experimentado peleador como el Pacman.

Por otra parte, el combate del último fin de semana marcaba el regreso de un Thurman con más de dos años de inactividad a un joven y hambriento peleador, que según él pudo haberlo noqueado. “Es interesante: si hago respiración profunda, aún puedo sentir incomodidad en esa región del cuerpo. Como dije, ese golpe definitivamente despertó una pequeña sensación de incomodidad y dolor. Pero no fue el golpe más fuerte que he recibido. (Mario Barrios) pudo insistir un poco más, cavar un poco más profundo ahí y pudo haberme noqueado”, expresó el estadounidense en conferencia de prensa.

Y agregó: “Fue raro. No voy a mentir. En el vestuario, estaba sentado y sentí que me dolía el cuerpo. Fue raro. Yo estaba como, ‘No vas a querer que te toquen allí hoy, muchacho’. Sé que todo el mundo habla de mi debilidad a los golpes al cuerpo: bla, bla, bla. Tal vez estaba pasando algo, tal vez mi hígado está un poco sensible. Siempre trato de no verlo así. Me gusta pensar que, si alguien conecta un buen golpe, pues conecta un buen golpe. Los golpes al cuerpo son simplemente diferentes”.

Cabe recordar que, de esta manera, Kieth Thurman quedó bien posicionado para ser el próximo rival del ganador de Errol Spence Jr vs. Yordenis Ugas. A su vez, tranquilamente podría ser el siguiente rival de Terence Crawford, quien ya no se encuentra bajo la plataforma de Top Rank y Bob Arum.