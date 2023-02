El pasado cinco de noviembre, Gilberto el Zurdo Ramírez perdió su invicto frente a Dmitry Bivol cuando lo retó en Arabia Saudita por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otro lado, luego de aquella dura derrota ante el ruso, el mazatleco dio un crudo relato de lo que le sucedió en Arabia Saudita.

Aquella presentación para el mexicano no fue una pelea más debido a que por primera vez tenía enfrente a un rival con experiencia, gran nivel, técnica depurada y un enorme poder. A su vez, el monarca de la Asociación Mundial del Boxeo llegaba con una gran victoria frente a Canelo Álvarez.

Al igual que frente al tapatío, Gilberto Ramírez se comió una paliza frente a un Dmitry Bivol que le dio una clase gratis. Por otro lado, luego de un largo silencio, el Zurdo habló con la prensa y dio un crudo relato de lo que le pasó y busca de cara a su futuro en el boxeo internacional.

“Tengo que seguir adelante. Intenté boxear, pero era parte de mi plan y mi estrategia, pero no fue exitosa. Pasó por una razón y ahora estoy hambriento, y motivado porque quiero noquear a todos en el ring. Realmente quiero ser dos veces campeón del mundo. Quiero probarme a mí mismo. Entré al boxeo porque creo en mí mismo", expresó el mexicano a DAZN Boxing Show.

Y agregó: "Pienso que no fue mi noche, no le nada a él. Hizo un muy buen trabajo. No me sentí yo mismo esa noche, pero pasó. Claro, quiero la revancha. Quiero pelear contra los mejores ahora. La división de peso semicompleto es una muy buena división. Tenemos Callum Smith y Yarde. Quiero pelear contra los mejores y probar que soy el mejor semipesado".