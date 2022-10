Cuando la posibilidad de que Tyson Fury y Anthony Joshua se enfrenten en el Reino Unido el próximo 3 de diciembre parece nula, Eddie Hearn, quien promueve la carrera del excampeón mundial de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB, salió a decir que por más que estuvieran intentando culparlos los términos de las negociaciones y los plazos exigidos hacían imposible poder llegar a un acuerdo para que esa pelea sucediera.

“Hace unas semanas, Bob Arum dijo que no había ninguna posibilidad en el mundo de que se haga esa pelea. El lunes siguiente, contó que todo estaba de acuerdo, pero que la culpa iba a ser mía. Soy fácil de culpar, incluso cuando hay una mala pelea. No me importa. El hecho es que peleas enormes como esta no se hacen en dos semanas. Esa es la realidad", expresó el promotor británico.

Pero horas más tarde fue el propio Bob Arum, copromotor de Tyson Fury desde Top Rank, quien salió a acusar a Hearn, socio promocional de AJ, de boicotear la pelea que desde hace años están esperando los fanáticos del boxeo en el Reino Unido. "Hearn quería matar la pelea porque el lunes, si hubiera dicho que nos reuniéramos todos y nos sentáramos en una habitación y termináramos todo, podría haberse hecho en un par de horas", comenzó diciendo.

Y agregó: "Ahora, el Sr. Hearn se involucró y no quería que la pelea sucediera desde el principio, así que lo hizo con calma. He estado en este negocio casi 60 años, así que sé cuándo alguien no lo hace. Quieren que algo suceda y luego juegan lentamente una negociación. Aquí, una vez que se decidieron los porcentajes, no hubo problemas reales. Podrías sentarte en una habitación durante tres horas y terminar todo, pero Hearn se negó a hacerlo".

Según Bob Arum, Hearn siempre tuvo la intención de sabotear la pelea porque no quería exponerse a una tercera derrota consecutiva de Anthony Joshua, quien incluso sin cinturones de campeón mundial parecería seguir siendo la principal figura de su promotora. "Realmente no le queda nada en su establo y se aferra a AJ como su única atracción potencial", concluyó.