Es una catara de críticas las que recibe Saúl Canelo Álvarez por ir en busca del Título Mundial CMB Crucero y no mantenerse en las 168 libras tras haberse coronado campeón del unificado ante Caleb Plant. Quien volvió a estallar contra el tapatío fue José Benavidez, padre y técnico de David, quien dijo que el mexicano tiene miedo de enfrentar a su hijo.

Sin duda la campaña con la que quiere abrir el 2022 el tapatío es muy riesgosa debido a que sube a un peso muy por encima a lo que está acostumbrado a subir. Ya fue llamativo que avance a las 175 libras para pelea contra Sergey Kovalev, pelea en la que salió con la mano en alto tras haber ganado por la vía rápida en el round once.

A pesar de ser un gran desafío subir a un peso en el que arriesga más de lo que podría ganar, las críticas que le caen son muy fuerte ya que tiene retos muy interesantes en las 168 y 175 libras. Quien volvió a apuntar contra el mexicano fue José Benavidez, padre de David, que no dudó en tildar de miedoso a Canelo Álvarez.

"Dicen que David (Benavidez) no trae nada a la mesa, entonces, ¿qué te dice eso? Están corriendo y tienen miedo de pelear contra David Benavidez. Es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar ese desafío. Son excusas de mierda. Como digo, si no estuvieran tan seguros de poder vencer a David, ¿por qué no hacer el día de pago y comprar esa pelea y ganar mucho dinero? Porque vendería muchas entradas", expresó a el técnico del Bandera Roja a YSM Media Sports.

Y agregó: “Es un gran duelo pelear contra David. Nadie conoce al chico africano (Ilunga Makabu). ¿Estoy interesado en ver esa pelea? No. Hay mucha gente que no quiere ver esa pelea. ¿Por qué están (Canelo Team) peleando hasta el peso crucero y no peleando en 168? ¿Crees que es mejor luchar contra los africanos que luchar contra David? Somos el número uno, y él no quiere pelear. No entiendo".