Luego de su derrota ante Dmitry Bivol, Canelo Álvarez ha sido desafiado por una gran cantidad de peleadores han afirmado que ya está acabado. Por otra parte, en los últimos días, Gilberto Ramírez volvió a tundir al tapatío al realizar una dura comparación al decir que ante él pelearía por el dinero, mientras que frente a David Benavidez lo haría por la gloria.

No es la primera vez que el peleador de Sinaloa a atacado al pupilo de Eddy Reynoso ya que esta semana volvió a marcar que le ganaría si se enfrentan en las 175 libras. “Si en algún momento quiere subir a pelear conmigo sería totalmente diferente que con Bivol. Yo podría noquear a Canelo”, expresó el excampeón del mundo a Izquierdazo.

A su vez, en diálogos con el mismo con el mismo medio, el actual rival mandatario de la AMB volvió a tundir al tapatío al realizar una dura comparación con David Benavidez. “Sí me veo ganándole a cualquiera de los dos”, comenzó el Zurdo Ramírez cuando fue consultado si cree que podría derrotar al Bandera Roja y Canelo Álvarez.

Sin embargo, minutos más tardes marcó que con el peleador de Premier Boxing Champions iría por la gloria, mientras que con el boxeador de Eddy Reynoso sería por el dinero. “Si es por dinero a Canelo, obviamente. Pero por gloria y por cinturones con Benavidez”, expresó el mexicano. Y agregó: “Las dos monetariamente creo que van a ser muy buenas y no importa el rival y el lugar. El chiste es pelear con lo mejor y dejar un legado”.

Por último, el excampeón del mundo de las 168 libras marcó que no entiende porque su compatriota no quiere enfrentar a mexicanos. “Canelo dice que representa a México y no tengo idea de por qué no quiera pelear con mexicanos. Cuando las peleas con mexicanos es lo que la gente más pide porque en todos los tiempos creo que siempre las mejores peleas son de mexicanos”, finalizó.