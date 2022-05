Sin duda el sábado pasado Dmitry Bivol sorprendió luego de darle una verdadera paliza a Saúl Álvarez en el T-Mobil Arena de Las Vegas. Por otra parte, en las últimas horas, Óscar de la Hoya habló de la pelea y dijo que el combate no fue cerrado y que su expeleador con suerte ganó cuatro de doce asaltos. Dura realidad para el tapatío.

“Se gana y se pierde. Hoy me tocó perder y no voy a dar excusas. Yo sentí que hice lo suficiente para ganar, que merecí ganar. Pero él es el ganador y no hay nada que hacer", comentó tras su derrota a DAZN. Y agregó: “Sentí su pegada, sentí la diferencia de peso, pero vuelvo a repetir que merecí ganar. No hay excusas, él es un gran peleador. El deporte es así y hay que aceptar que es lo que es. Supo utilizar muy bien su distancia. Traté de hacer muchas cosas. Hice lo suficiente para ganar pero así es esto”.

Por otra parte, quien habló de la pelea en las últimas horas fue Óscar de la Hoya que no dudó en decir que pagó caro subir a medio pesado y camparó la ultima pelea del sábado con la primera que hizo en las 175 libras. “Cuando nosotros y Canelo peleamos con Kovalev, Kovalev, como saben todos, no era el mismo peleador que peleó contra Bernard Hopkins”, comenzó el promotor a Fight Hub TV.

A su vez, el expromotor del mexicano fue consultado si la pelea fue cerrada y no dudó en decir que no lo fue.“No lo fue, realmente no lo fue. Voy a tener que ser honesto con vos. Fue una dominación de Bivol. Yo tengo a Canelo ganando cuatro rounds de doce asaltos”, expresó.

De la Hoya no le cierra las puertas a Canelo

Tras su derrota con Dmitry Bivol, Óscar de la Hoya comentó que no le cierra las puertas a Canelo Álvarez para que regrese a su promotora. “Las puertas están abiertas de par en par. Si quieres trabajar juntos una vez más y tener esa racha ganadora que tuvimos juntos. Las puertas siempre están abiertas de par en par, así que no se pierde el amor”, finalizó.