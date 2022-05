Canelo Álvarez sorprendió al caer derrotado el pasado 7 de mayo, ante un gran rival como lo fue Dmitry Bivol. El ruso, que estaba lejos de ser el favorito en las apuestas, sorprendió al hacer buen uso de su contextura física, además de moverse bien y permanecer concentrado a lo largo de toda la pelea, sin que el peleador mexicana lograra conectarlo con potencia.

Tras la inesperada derrota, Canelo Álvarez recibió numerosas críticas, sobre todo respecto a su fama de mejor libra por libra del mundo en la actualidad. Lejos de quedarse de brazos cruzados, el boxeador tapatío no tardó en anunciar cuándo y contra quién volverá al ring: el próximo 17 de septiembre, Canelo completará la trilogía de combates frente a Gennady Golovkin, con quien ya regaló dos grandes espectáculos.

Respecto a ese tercer combate, quien se expresó fue la leyenda del boxeo, Bernard Hopkins, quien durante una década dominó su categoría. En su pronóstico, B-HOP aseguró que Canelo Álvarez obtendrá una contundente victoria: “Golovkin no puede ser el mismo peleador que era hace tres años, al que es hoy en día. Creo que será más fácil para Canelo. Se llevará esta pelea para intentar recobrar confianza después de esa derrota que sorprendió a todos”.

Asimismo, Hopkins no se mostró demasiado emocionado con el tercer combate entre Canelo y Golovkin: “Ya se conocen, no creo que veamos algo distinto. Será una pelea muy parecida a las previas, pero quizás sea algo más brutal para Golovkin. La mayoría de peleadores no aceptan una trilogía con otro. Ali y Frazier no esperaban nada distinto del otro. No sé qué es lo que espera la gente de esta pelea”, reflexionó.

El pronóstico fallido de Hopkins

Pese a que el excampeón mundial se animó a pronosticar una cómoda ventaja de Canelo ante Golovkin, no puede pasarse por alto que semanas atrás, Hopkins falló al decir que el mexicano lo haría “puré por todos lados” al ruso Dmitry Bivol, algo que estuvo lejos de ocurrir, ya que el resultado terminó siendo muy distinto al esperado.