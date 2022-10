Canelo Álvarez acaba de volver frente a Gennady Golovkin, a quien derrotó por puntos en decisión unánime, y espera que se lleve adelante la pelea contra Dmitry Bivol. Por otro lado, en las últimas horas Eddie Hearn habló del futuro del mexicano y marcó la única forma que el tapatío lleve adelante un choque contra David Benavidez.

Desde que unificó los cuatro campeonatos mundiales en las 168 libras, el Bandera Roja no ha parado de pedir a gritos la pelea contra el peleador de Eddy Reynoso. Sin embargo, el tapatío dijo que no va a enfrentarlo debido a que no tuvo una victoria que lo coloque como un verdadero desafío.

Por otro lado, en las últimas horas, Eddie Hearn mantuvo diálogos con la prensa y comentó cuál sería la única manera de que acceda a enfrentarlo. “Cuando Canelo crea que un peleador se merece la oportunidad, Canelo se la va a dar”, aclaró el promotor británico en diálogos con reporteros de Ciudad de México.

Y agregó: “Canelo no le tiene miedo a Benavidez, quiere un reto grande para él. Si Benavidez va y le gana a (Caleb) Plant o (Jermall) Charlo, podría haber oportunidad”. Por otro lado, el empresario criticó la manera en la que ha llevado adelante la carrera del Bandera Roja debido a que va a pelear ante José Uzcategui.

“Benavidez es un buen peleador, pero si quiere la pelea con Canelo debe dar un golpe sobre la mesa. No lo culpo y creo que quiere estar en grandes peleas, pero ahora va a pelear con Uzcátegui y es un poco vergonzoso. No sé por qué pelea hasta enero o febrero”, finalizó Eddie Hearn.