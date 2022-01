Finalmente, Jaime Munguía pudo cerrar el 2021 de la mejor manera con una presentación ante Gabriel Rosado, a quien derrotó por puntos en decisión unánime. Por otra parte, el peleador Erik Morales comentó que mucha gente considera que él será la próxima cara del boxeo mexicano, lo cual es una gran responsabilidad, pero no una presión.

El nacido en Tijuana fue una sorpresa cuando se consagró Campeón del Mundo Súper Welter OMB, pero en las 160 libras no termina de tener el salto esperado. Esto se debe a que no tuvo una oportunidad ante grandes peleadores de las categorías, sumado a que es joven y un verdadero peligro para realizar una pelea ante él.

Por otra parte, Jaime Munguía está al tanto de que puede ser la próxima cara del boxeo mexicano. “Muchos están esperanzados en que yo sea la próxima cara del boxeo. Que sea campeón del mundo en 160 libras. Es una gran presión y responsabilidad, pero hasta ahorita hemos sabido manejarlo, entrenando fuerte, trabajando y mentalizándonos para eso que nos están pidiendo. Obviamente nosotros también lo queremos hacer”, expresó el excampeón del mundo a Un Round Más.

Por otra lado, comentó que él no tiene como objetivo superar la marca de invicto de Canelo Álvarez, pero su objetivo es seguir mejorando. A su vez, comentó que Gabriel Rosado ha sido el peleador más complicado al enfrentó en su carrera.

“La verdad estaba cuidadoso por eso, por ello no me excedí en quererlo noquear ni en abrirme con tantos golpes, entonces pienso yo que fue por eso (no buscó el KO), pero trataremos en la otra pelea de buscarlo a como dé lugar”, explicó Jaime Munguía sobre su última pelea con el estadounidense.