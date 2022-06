En las últimas horas Tyson Fury mantuvo dialogos con la prensa y pidió una cifra demencial para salir del retiro y enfrentar al ganador de Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk.

La actualidad del boxeo de los pesos completos es dominada por Oleksandr Usyk y Tyson Fury, quien tras su última pelea afirmó que se retiraba. Por otra parte, tras reiterarse en varios reportes de que volvería al profesionalismo, el Rey de los Gitanos marcó que solamente regresaría por una bolsa de 500 millones de dólares. ¿Se lo pagarán?

La victoria del peleador ucraniano dejó en evidencia que es uno de los boxeadores que con su estilo puede sacar adelante peleas en donde la pegada es importante. Esto se observó claramente cuando resistió los pocos embates que realizó Anthony Joshua cuando defendió pobremente los cinturones AMB, FIB, OMB y The Ring.

Por otra parte, diferentes medios han comentado que Tyson Fury estaba en negociaciones con Emiratos Árabes para llevar adelante la unificación de los pesos completos. Sin embargo, los mismos fueron desmentidos por el propio campeón del mundo del CMB. Además, en las últimas horas afirmó que saldría del retiro por una descomunal bolsa.

“Incluso esos 200 millones del reporte de The Sun, ni siquiera me tentó. Pienso que podría ser la mitad lo que yo quisiera para querer regresar de mi retiro”, expresó el británico en diálogos con talkSPORT. Y agregó: “Probablemente quisiera medio billón para regresar de mi retiro”. Por último, el Rey de los Gitanos comentó que él sería el gran vengador del boxeo británico si es que Joshua no puede contra Usyk en la revancha.

“Si AJ es vencido nuevamente por Usyk, solo habrá un hombre que redimirá a esta gran nación luchadora del Reino Unido, y se llamará Tyson Fury. Puedo resolver todos los problemas, la vergüenza que va a pasar. Una llamada, pero va a costar quinientos millones”, dijo Fury con un sonido delirante”, finalizó Fury.