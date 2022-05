El próximo sábado Saúl Álvarez sube al ring para retar a Dmitry Bivol por el Título Mundial Medio Pesado, en lo que será una de las travesías más importante que tuvo desde su victoria contra Gennady Golovkin. Por otro lado, Eddie Hearn habló del tapatío y comentó que está dispuesto a enfrentar a Olexandr Usyk, pero puso una condición que solo esté una libra por encima de las 200 libras.

Previo al combate con Caleb Plant, la preguntaba que se le hacía a Eddy Reynoso y a su boxeador era cuál era el siuignete paso que iba a dar en el mundo del boxeo. Al igual que en el 2021, previo a su choque con el ruso, se supo que de salir con la mano en alto enfrentará a Gennady Golovkin y se habla de una tercera pelea para cerrar el 2022 a toda orquesta.

Por otro lado, Eddie Hearn comentó que Canelo Álvarez está dispuesto a enfrentar a Olexandr Usyk, pero puso una condición para realizar la pelea. “Realmente cree que puede vencer a Oleksandr Usyk por el título mundial de peso pesado. Me dijo: ‘Si puedes hacer esa pelea con una libra por encima del peso crucero, obviamente era un peso crucero, lo venceré’”, comentó el CEO de Matchroom Boxing al canal de Youtube Joe.

Y agregó: “Me resulta difícil no creerle. Canelo proviene de una crianza dura en México. Ahora tiene más dinero del que jamás soñó y ha logrado más de lo que jamás soñó en el deporte, pero quiere ganar más que nunca. Ese es un individuo especial, especialmente en el boxeo”. Por último, el empresario británico explicó por qué el mexicano es el mejor libra por libra.

“Normalmente, hay un peleador que no todos están de acuerdo en que es grandioso, pero en el boxeo, todos creen que Canelo Álvarez es grandioso. Un claro libra por libra número1. No creo que nadie diría lo contrario. Nunca he conocido a nadie tan confiado en su propia habilidad”, comentó Eddie Hearn.