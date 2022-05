Uno de los grandes millonarios en el mundo del boxeo es Floyd Mayweather, quien no solo hizo más grande su fortuna en cada pelea, sino que además se retiró un gran invicto. Sin embargo, Logan Paul, quien logró su mejor paga con Money, confirmó que inicio una demanda judicial contra el excampeón del mundo debido a que le debe parte de la bolsa que se llevó cuando se enfrentaron.

El mundo de la exhibición con grandes pagas lo inauguró el exboxeador al realizar su pelea contra Conor McGregor, tras más de un año de inactividad. Aquella pelea marcó el principio de este tipo de combates, donde los youtuber también entendieron que podían formar parte de este negocio.

Por otro lado, el año pasado, Logan Paul realizó una pelea ante Floyd Mayweather, quien se llevó 65 millones, mientras que el joven de las redes sociales ganó más de cinco millones de dólares. Sin embargo, Paul confirmó en las últimas horas que demandó a Money por no haberle pagado la totalidad de la bolsa por la que realizó la pelea.

“No, no me ha pagado en su totalidad. Eso es un hecho. (A quedado) Corto con unos pocos millones. No. Vamos a llevar esto a los tribunales. Nos vemos en la sala de los tribunales. Felicidades por ir a prisión Floyd”, expresó el youtuber a TMZ Sports.

Por su parte, Floyd Mayweather explicó que no le debe dinero, sino que es la forma de pago que hay. “Esto viene con el territorio. Para ellos, eso es dinero real, y me gustan los YouTubers. Sin embargo, el dinero en el back-end de PPV lleva un tiempo. Nada viene de inmediato. Yo sigo cobrando cheques de peleas de hace siete u ocho años”, argumentó. “Simplemente odian cuando se cambia la mesa. Sé feliz con el día de pago más grande que hayas recibido en tu vida”, explicó a The Pivot Podcast.