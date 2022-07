Este miércoles, en Los Angeles, Andy Ruiz y Luis Ortiz tuvieron su primer cara a cara desde que se confirmó el combate que los enfrentará el próximo 4 de septiembre en la Crypto.com Arena de dicha ciudad, compareciendo luego ambos en una rueda de prensa de promoción para el evento.

El veterano peleador cubano, quien quiere volver a ser contendiente a un título mundial, agradeció al Rocky Mexicano por tomar esta pelea en la que el ganador muy probalemente quede en muy buena posición para aspirar a esa oportunidad y dijo además estar listo para encontrarse con la mejor versión de Ruiz, que no es precisamente la de su última presentación ante Chris Arreola.

“Estoy muy agradecido de estar de vuelta en esta posición y pelear al más alto nivel. A partir de ahora nos estamos preparando para el mejor Andy Ruiz. Sabemos que no es un luchador cualquiera.Es un ex campeón mundial y eso no pasa por suerte. Estoy listo para él y que gane el mejor", comenzó diciendo Ortiz.

Además, el cubano pronosticó un nocaut para la pelea, entendiendo que ambos tienen la caractyerística de ir al frente y gran poder de fuego en sus puños. "Estoy muy emocionado. Los fanáticos verán a dos luchadores a los que les encanta pelear y les encanta golpear y golpear fuerte. Este es un sueño hecho realidad y no vamos a decepcionar a la afición el 4 de septiembre. Esta pelea va a terminar en un nocaut. Estoy seguro de que Andy piensa lo mismo. Este no va a durar 12 rondas”.

Si bien Andy Ruiz no pudo demostrar ese poder ante Arreola, Ortiz sí lo hizo en su batalla con Charles Martin, en la que tras irse a la lona en el segundo y cuarto asalto, terminó imponiéndose por nocaut técnico en el sexto, luego de derribar dos veces a su oponente.