Uno de las grandes despedidas en el mundo del boxeo fue la de Manny Pacquiao que se retiró con la frente en alto tras perder por puntos ante Yordenis Ugas. Por otra parte, en las últimas horas se dio a conocer que el Pacman hizo trampa para poder realizar su debut profesional debido a que necesitaba el dinero para poder comer y ayudar a su familia.

La historia de vida el Senador de Filipinas es una montaña rusa de emociones debido a que comenzó bien abajó, cayó, pero volvió a levantarse cuando el mundo lo daba por muerto. La derrota ante Juan Manuel Márquez fue una de las grandes marcas que tuvo, la cual pudo sortear y seguir al frente para volver a ser campeón del mundo.

Por otro lado, este año, a sus 42 años, Manny Pacquiao dijo adiós al mundo del boxeo luego de que haya perdido por puntos ante Yordenis Ugas, en una pelea en la que se fue con la cabeza en alto. Por otra parte, en las últimas horas, el filipino confirmó que su debut profesional fue ilegal debido a que no tenía 18 años, sino que tenía 16, por lo que consiguió una licencia falsa para poder vencer a Edmund Enting Ignacio por puntos, según lo informado por el Diario Récord.

“Había semanas en las que el trabajo no existía. Y en esas noches, yo dormí en las calles y no tenía para comer. Era justo como volver a mis días cuando era niño, excepto que ahora mi estómago era más grande para llenarlo. En esos días iba a restaurantes y esperaba afuera, y aunque algunas veces tuve la tentación de pedir limosna, nunca lo hice. Pacientemente me escondía afuera de la puerta de la cocina en las sombras hasta que los meseros y los manejadores del restaurante venían a darme comida", contó en su autobiografía, My Story of Hope, Resilience, and Never Say Never Determinationel, para contextualizar cómo creció en Filipinas.

Y agregó: “Yo era pobre y no podía ayudar a mi familia. A veces no teníamos para comer y me daba tristeza ver a mi madre así, pero todo cambiaría para nosotros. Luego de la pelea me puse feliz. Ahora, ya puedo comer tres veces al día".