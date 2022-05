Como ya es una costumbre en la carrera de Saúl El Canelo Álvarez, arribó a Las Vegas acompañado de su familia, que estará apoyándolo desde la primera fila este sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena, cuando se mida ante Dmitry Bivol por el título mundial de peso semipesado de la AMB.

Este martes, el tapatío compareció en la última rueda de prensa previa a la batalla ante el invicto y campeón mundial ruso de las 175 libras y allí también acudió acompañado de su familia. Llegó tomado de la mano de la pequeña María Fernanda, su última hija y fruto de su relación con su actual esposa Fernanda Gómez.

En un video que el propio campeón mundial indiscutible de peso súper mediano compartió con sus seguidores en redes sociales se puede ver cómo la niña otra vez dejó a todos maravillados por su simpatía. Incluso se la vio sonreír a las cámaras de los muchos fotógrafos que allí los esperaban y hacer un gesto con su mano de cuernos.

En declaraciones pasadas sobre su vida privada, Canelo ya había dejado en claro que lo que más lamenta de una carrera que ama como el boxeo es no poder compartir tanto tiempo con su familia, aunque para ser una figura de élite, con todos los compromisos que ello implica, se las ingenia muy bien para seguir compartiendo valiosos momentos.

Canelo Álvarez se refirió al veganismo

Durante la rueda de prensa Canelo Álvarez fue consultado sobre su decisión de volverse vegano que había tomado gran notoriedad en días anteriores. Si bien explicó que no se había convertido al cien por ciento, reveló qué fue lo que le hizo replantearse sus ábitos de alimentación. "Me siento bien. No cien por ciento vegano, pero me siento bien. Vi un documental en Netflix sobre comida y todo eso, que me llevó a tomar esa decisión".