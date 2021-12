Hace tres fines de semanas, Terence Crawford tuvo su pelea más importante al derrotar por KO11 a Shawn Porter al retener su Título Mundial Welter OMB. Por otra parte, el nacido en Omaha habló de la posibilidad de enfrentar a Josh Taylor y dijo que se siente ganador ante el escoses. ¿Se dará el choque en el 2022?

En el último año, el estadounidense y Canelo Álvarez han ido en busca del puesto al mejor libra por libra, el cual quedó vacante tras la derrota de Vasyl Lomachenko ante Teófimo López. Quien le sacó mucha ventaja en esta disputa fue el mexicano ya que regresó tras más de un año y venció sin problemas a Callum Smith, en una fuerte paliza.

Por otra parte, actualmente Terence Crawford busca a Errol Spence Jr, pero no descarta enfrentar a Josh Taylor, quién es campeón indiscutido de los súper ligeros y es boxeador de Top Rank. “Por supuesto, voy a decir que yo (ganaría). ¿Por qué preguntarías eso?”, comentó el Campeón del Mundo de la OMB a iFL TV.

Y agregó: “No sé. Tendremos que ver. No puedo decir que un oponente sea más duro que cualquiera que enfrente cuando si ni siquiera he estado en el ring con él”. Por el momento, para el nacido en Omaha sería una buena alternativa debido a que por el momento PBC no mostró su interés para realizar un combate con el número dos libras por libra.

Por otra parte, Eddie Hearn, CEO de Matchroom Boxing, habló de Terence Crawford y dijo que Errol Spence estaría buscando subir a súper welter para esquivar al Campeón de la OMB. “Creo que verás a Errol Spence subir a 154 libras para evitar a Terence Crawford. Evitar es quizás una palabra dura, pero estratégicamente es evitar. Siento un poco de pena por Crawford, creo que quiere crear esa oportunidad de legado y no estoy seguro de que pueda hacerlo si los campeones no pelean con él", comentó en diálogo con IFL TV.