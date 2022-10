La Copa del Mundo de Qatar 2022 se encuentra a la vuelta de la esquina ya que falta un mes para que inicie el torneo más importante de futbol. Por otro lado, en las últimas horas quien salió a defender al Tri fue Julio César Chávez y comentó que en lo momentos más difíciles reacciona.

El momento que vive el Seleccionado Nacional de México tiene más dudas que certeza a una mes del Mundial ya que los lesionados no paran de aparecer, los reemplazantes no convencen y el juego no aparece. A su vez, se ve un Gerardo Martino cansado y enojado por la cantidad de críticas que recibe, las koalas, en su gran mayoría, son correctas porque no hay nada claro para el primer juego ante Polonia.

Por otro lado, a 31 días para que inicie el juego entre Qatar y Ecuador, Julio César Chávez apareció con los medios y dio su pronóstico de cara a la Copa del Mundo. “Siempre critican mucho a la Selección Mexicana. Porque la verdad sí ha quedado a deber, pero siempre en los momentos difíciles dan el campanazo”, expresó el excampeón del mundo según lo informado por Izquierdazo.

Y agregó: “Como todos ustedes ¿qué desean de la Selección Mexicana? Pues que pase al cuarto piso. Se ve complicado, se ve difícil”. A pesar de esto, el César del Boxeo cree que el seleccionado nacional tiene para dar la cara cuando la historia está cuesta arriba.

“Pero México siempre crece ante la adversidad. Nunca se rinden”, expresó Julio César Chávez al referirse que el Tri tiene la oportunidad de alcanzar los cuartos de final. Cabe recordar que el seleccionado de Gerardo Martino debuta ante Polonia, luego enfrenta a Argentina y cierra el Grupo C ante Arabia Saudita.